Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил недоумение из-за недостаточного соблюдения санитарно-гигиенических мер в подмосковной Троице-Сергиевой лавре во время торжественных богослужений по случаю праздника преподобного Сергия Радонежского (17-18 июля).

"Я участвовал в богослужении в Троице-Сергиевой Лавре и меня удивило беспечное отношение некоторых участников богослужения к тому, что происходило вокруг. Я не увидел никаких проспиртованных платов, никакой дезинфекции лжицы (ложки, которыми причащают - ред.). Все происходило так, будто эпидемии вообще не существует", - сказал митрополит Иларион, слова которого приводит служба коммуникации ОВЦС.

Иерарх обратил внимание на то, что патриарх Кирилл, служивший в это время в монастыре, всю свою проповедь посвятил эпидемии коронавируса, но при этом "все, что происходило вокруг, совершенно не свидетельствовало о том, что люди заботятся друг о друге, о тех, кто пришли в лавру на этот праздник".

"Меня это удивило и очень огорчило, тем более что мы знаем, что в лавре в пасхальные дни началась вспышка болезни, там погибли люди, монахи, мы за них молились, за их упокой, но как будто бы эти уроки ничему людей не научают", - посетовал митрополит Иларион.

Весной этого года в Троице-Сергиевой лавре от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались около десятка насельников.

Глава ОВЦС порекомендовал прихожанам, пока продолжается эпидемия, не ездить в паломничества и молиться в своем храме. При этом приходить туда в масках, соблюдать дистанцию друг от друга и не приветствовать друг друга целованием или рукопожатием. "Все это со временем вернется в нашу жизнь, но не надо с этим спешить", - призвал он.

Митрополит Иларион также отметил, что в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке, где он является настоятелем, соблюдают санитарную инструкцию, которую патриарх издал 17 марта. Хотя, добавил архиерей, за богослужением в Троице-Сергиевой лавре ему и "показалось, как будто бы ее вообще отменили, но ее никто не отменял".