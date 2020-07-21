Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет

"Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее - национальные цели) на период до 2030 года... в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"... повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет", - говорится в документе.