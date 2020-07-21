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Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
В национальных целях развития РФ до 2030 года ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, говорится в тексте указа президента России... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:37
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, владимир путин, общество

Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет

11:37 21.07.2020
315
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В национальных целях развития РФ до 2030 года ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.
"Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее - национальные цели) на период до 2030 года... в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"... повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет", - говорится в документе.
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