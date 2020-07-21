В МВД Украины сообщили подробности захвата заложников в Луцке

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших в данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

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"Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9.25 в полицию, представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь", - написал Геращенко в Facebook

В Twitter и Telegram, а также на платформе YouTube есть аккаунты с такими именами.

Так, на канале "Максим Плохой" в YouTube есть лишь два видео. Первое опубликовано неделю назад и называется "Антисистема", второе опубликовано во вторник. На нем мужчина в берете и с автоматом. "С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду", - говорит мужчина.