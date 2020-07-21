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В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о порядке обезличивания персональных данных, требования и методы обезличивания таких данных утвердит... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:33
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных

11:33 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о порядке обезличивания персональных данных, требования и методы обезличивания таких данных утвердит Роскомнадзор.
"Законопроект направлен на обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, порядка получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному в электронной базе данных ГД.
В части установления порядка обезличивания персональных данных законопроектом предлагается уточнить полномочия Роскомнадзора.
"Регламентация требований и методов по обезличиванию персональных данных на уровне нормативного акта Роскомнадзора с учетом развития информационных технологий позволит оперативно вносить необходимые изменения и дополнения в существующую методологию обезличивания персональных данных", - считают в правительстве.
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Кроме того, проектом предусматривается возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора персональных данных.
Как отмечает кабмин, для защиты прав граждан при уничтожении персональных данных законопроектом предусмотрена обязанность использовать средства защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации, прошедшие в установленном порядке процедуру соответствия, проведенную ФСБ или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России.
"В связи с необходимостью уточнения и утверждения Роскомнадзором требований и методов по обезличиванию персональных данных, а также принятием операторами персональных данных мер по соблюдению указанных требований законопроектом предусмотрен отложенный срок (по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В правительстве считают, что принятие законопроекта позволит существенно повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных, а также предоставит им право на использование методологической базы по обезличиванию персональных данных.
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