В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Правительство России внесло в Госдуму законопроект о порядке обезличивания персональных данных, требования и методы обезличивания таких данных утвердит Роскомнадзор

"Законопроект направлен на обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, порядка получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному в электронной базе данных ГД.

В части установления порядка обезличивания персональных данных законопроектом предлагается уточнить полномочия Роскомнадзора.

"Регламентация требований и методов по обезличиванию персональных данных на уровне нормативного акта Роскомнадзора с учетом развития информационных технологий позволит оперативно вносить необходимые изменения и дополнения в существующую методологию обезличивания персональных данных", - считают в правительстве.

Кроме того, проектом предусматривается возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора персональных данных.

Как отмечает кабмин, для защиты прав граждан при уничтожении персональных данных законопроектом предусмотрена обязанность использовать средства защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации, прошедшие в установленном порядке процедуру соответствия, проведенную ФСБ или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России.

"В связи с необходимостью уточнения и утверждения Роскомнадзором требований и методов по обезличиванию персональных данных, а также принятием операторами персональных данных мер по соблюдению указанных требований законопроектом предусмотрен отложенный срок (по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования)", - говорится в пояснительной записке к проекту.