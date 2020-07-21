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Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы представителя патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси епископа... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:33
2020-07-21T11:33
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РИА Новости
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы представителя патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси епископа Моравического Антония, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность наградить орденом дружбы Пантелича Антония – представителя патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси, настоятеля сербского подворья, декана Философско-богословского факультета Российского православного университета святого Иоанна Богослова", - сказано в указе.
Епископ Антоний с 2002 года служит представителем Сербской православной церкви при патриархе Московском и всея Руси и настоятелем патриаршего подворья - храма святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Москве.
По данным сайта Русской православной церкви, епископ Антоний - кавалер церковных наград: ордена святого благоверного князя Ростислава (Православная церковь Чешских земель и Словакии), ордена преподобного Сергия Радонежского III степени (РПЦ), медали святого Марка Эфесского I степени (РПЦ).
Орденом Дружбы награждаются иностранцы и граждане России, в том числе, за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами и за широкую благотворительную деятельность.