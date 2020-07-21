https://ria.ru/20200721/1574636817.html
Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 118 до 120, сообщает областное правительство. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:32
2020-07-21T11:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
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тверская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область
ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости.
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области
за сутки выросло со 118 до 120, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 20 июля количество летальных исходов выросло до 118.
"Сто двадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4312 случаев. Выздоровели за сутки шесть человек, за весь период выздоровели 3742 пациента.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.