Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120

ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 118 до 120, сообщает областное правительство.

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 20 июля количество летальных исходов выросло до 118.

"Сто двадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4312 случаев. Выздоровели за сутки шесть человек, за весь период выздоровели 3742 пациента.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.