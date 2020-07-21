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Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 118 до 120, сообщает областное правительство. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:32
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область

Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120

11:32 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 118 до 120, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 20 июля количество летальных исходов выросло до 118.
"Сто двадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4312 случаев. Выздоровели за сутки шесть человек, за весь период выздоровели 3742 пациента.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская область
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