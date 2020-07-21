В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море? Запад живет в своей системе координат, в своей мифологеме. Тысячу лет! Иначе бы крестоносцы, поляки, Наполеон и Гитлер не ходили бы одним и тем же маршрутом на восток. Это и есть европейский "гросс политик": а вдруг в следующий раз получится?