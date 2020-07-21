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В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление историка об "украинском происхождении" богов и его книгу, сравнил ее с документацией "сумасшедшего дома,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:30
сергей поддубный
эдуард долинский
руслан бальбек
украина
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РИА Новости
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353
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сергей поддубный, эдуард долинский, руслан бальбек, украина

В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов

11:30 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление историка об "украинском происхождении" богов и его книгу, сравнил ее с документацией "сумасшедшего дома, где фиксируются цитаты и поведение буйно и тихо помешанных".
Ранее историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков. Цитаты из его книги "Славные предки украинцев" опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook. В аннотации к изданию говорится, что это не украинцы молятся чужим богам и святым, а, напротив, упомянутыми в древних текстах "богами и пророками были предки украинцев".
"Докладная киевского историка больше похожа на документацию сумасшедшего дома, где фиксируются цитаты и поведение буйно и тихо помешанных, представляющих опасность для общества. Мы очень уважаем украинский народ и культуру, но будем объективны: 300 тысяч лет назад люди в лучшем случае палки обтесывали и кидали ими в зверей", - заявил РИА Новости Бальбек.
Он выразил мнение, что о зачатках культуры даже и мыслей не возникало.
Прохожий на Тверской улице в Москве
19 марта, 07:00Акценты
Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?Запад живет в своей системе координат, в своей мифологеме. Тысячу лет! Иначе бы крестоносцы, поляки, Наполеон и Гитлер не ходили бы одним и тем же маршрутом на восток. Это и есть европейский "гросс политик": а вдруг в следующий раз получится?
"Ну а насчет "богов и пророков" — так в любой психиатрической клинике есть полный набор "святых", "праведников" и "великих мыслителей". Может быть, этот ученый, пользуясь майдановской революцией, сумел улизнуть на волю, а теперь пишет главный "труд" всей жизни? А те, кто его поддерживает в этом творчестве и публикует, были его соседями по палате и благодарными слушателями заодно? Другого объективного объяснения я найти не могу", - заключил парламентарий.
62242010
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Сергей ПоддубныйЭдуард ДолинскийРуслан БальбекУкраина
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