В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление историка об "украинском происхождении" богов и его книгу, сравнил ее с документацией "сумасшедшего дома, где фиксируются цитаты и поведение буйно и тихо помешанных".
Ранее историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков. Цитаты из его книги "Славные предки украинцев" опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook. В аннотации к изданию говорится, что это не украинцы молятся чужим богам и святым, а, напротив, упомянутыми в древних текстах "богами и пророками были предки украинцев".
"Докладная киевского историка больше похожа на документацию сумасшедшего дома, где фиксируются цитаты и поведение буйно и тихо помешанных, представляющих опасность для общества. Мы очень уважаем украинский народ и культуру, но будем объективны: 300 тысяч лет назад люди в лучшем случае палки обтесывали и кидали ими в зверей", - заявил РИА Новости Бальбек.
Он выразил мнение, что о зачатках культуры даже и мыслей не возникало.
19 марта, 07:00АкцентыРоссия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?Запад живет в своей системе координат, в своей мифологеме. Тысячу лет! Иначе бы крестоносцы, поляки, Наполеон и Гитлер не ходили бы одним и тем же маршрутом на восток. Это и есть европейский "гросс политик": а вдруг в следующий раз получится?
"Ну а насчет "богов и пророков" — так в любой психиатрической клинике есть полный набор "святых", "праведников" и "великих мыслителей". Может быть, этот ученый, пользуясь майдановской революцией, сумел улизнуть на волю, а теперь пишет главный "труд" всей жизни? А те, кто его поддерживает в этом творчестве и публикует, были его соседями по палате и благодарными слушателями заодно? Другого объективного объяснения я найти не могу", - заключил парламентарий.