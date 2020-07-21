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Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина назвала причину ухода Добронравова из театра. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:00
бронислава чунихина
культура
россия
федор добронравов
театр сатиры (москва)
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бронислава чунихина , культура, россия, федор добронравов, театр сатиры (москва)

Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры

11:30 21.07.2020 (обновлено: 13:00 21.07.2020)
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© Квартал-95 (2008-...)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал-95 (2008-...)
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина назвала причину ухода Добронравова из театра.
По ее словам, конфликт с артистом произошел из-за того, что он не захотел пойти навстречу театру и отказаться от сторонней работы. Она отметила, что руководству Театра сатиры приходилось постоянно с ним согласовывать расписание выступлений, подстраиваясь под актера.
Как рассказала Чунихина, после того, как у Добронравова обострились проблемы с сердцем, директор театра Мамед Агаев предложил ему отказаться от других проектов.
"Федя, ты устаешь, плохо себя чувствуешь. Миллион будешь получать, только перестань скакать с самолета на самолет", — вспомнила Чунихина разговор директора с актером.
Когда Добронравов отказался что-либо менять в своем рабочем графике, руководство предложило ему условия, при которых бы ему выплачивали зарплату только за дни, отработанные на сцене театра.
"Понятно, что она (зарплата. — Прим.ред.) станет меньше. Федор обиделся. И решил уйти", — сказала Чунихина в интервью "Комсомольской правде".
В июне Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры по собственному желанию. Сам он объяснил, что выступал в театре в течение 16 лет и устал. Актер также заявил, что ни с кем не ссорился.
Актер и режиссер Александр Ширвиндт
21 июня, 17:14Культура
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры
142521494641
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Бронислава ЧунихинаКультураРоссияФедор ДобронравовТеатр сатиры (Москва)
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