Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина назвала причину ухода Заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина назвала причину ухода Добронравова из театра.

По ее словам, конфликт с артистом произошел из-за того, что он не захотел пойти навстречу театру и отказаться от сторонней работы. Она отметила, что руководству Театра сатиры приходилось постоянно с ним согласовывать расписание выступлений, подстраиваясь под актера.

Как рассказала Чунихина, после того, как у Добронравова обострились проблемы с сердцем, директор театра Мамед Агаев предложил ему отказаться от других проектов.

"Федя, ты устаешь, плохо себя чувствуешь. Миллион будешь получать, только перестань скакать с самолета на самолет", — вспомнила Чунихина разговор директора с актером.

Когда Добронравов отказался что-либо менять в своем рабочем графике, руководство предложило ему условия, при которых бы ему выплачивали зарплату только за дни, отработанные на сцене театра.

"Понятно, что она (зарплата. — Прим.ред.) станет меньше. Федор обиделся. И решил уйти", — сказала Чунихина в интервью "Комсомольской правде".