https://ria.ru/20200721/1574636412.html
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина назвала причину ухода Добронравова из театра. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:30
2020-07-21T13:00
бронислава чунихина
культура
россия
федор добронравов
театр сатиры (москва)
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Илья Jlord
Только одно бабло его волнует.
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Вениамин Шабалин
Жучками червячками питаешься?
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бронислава чунихина , культура, россия, федор добронравов, театр сатиры (москва)
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина назвала причину ухода Добронравова
из театра.
По ее словам, конфликт с артистом произошел из-за того, что он не захотел пойти навстречу театру и отказаться от сторонней работы. Она отметила, что руководству Театра сатиры приходилось постоянно с ним согласовывать расписание выступлений, подстраиваясь под актера.
Как рассказала Чунихина, после того, как у Добронравова обострились проблемы с сердцем, директор театра Мамед Агаев предложил ему отказаться от других проектов.
"Федя, ты устаешь, плохо себя чувствуешь. Миллион будешь получать, только перестань скакать с самолета на самолет", — вспомнила Чунихина разговор директора с актером.
Когда Добронравов отказался что-либо менять в своем рабочем графике, руководство предложило ему условия, при которых бы ему выплачивали зарплату только за дни, отработанные на сцене театра.
"Понятно, что она (зарплата. — Прим.ред.) станет меньше. Федор обиделся. И решил уйти", — сказала Чунихина в интервью "Комсомольской правде".
В июне Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры по собственному желанию. Сам он объяснил, что выступал в театре в течение 16 лет и устал. Актер также заявил, что ни с кем не ссорился.