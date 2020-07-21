Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574635923.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 198, сообщается на... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
1
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край, общество

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198

11:24 21.07.2020 (обновлено: 11:25 21.07.2020)
97
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 198, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще двое — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 116 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 82 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрированы 5142 случая заражения COVID-19, в том числе 73 за последние сутки, выздоровели 4023 пациента, 198 скончались, на карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПермский крайОбщество
Рекомендуем
Воронеж
В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
Врач скорой помощи
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
Народный художник РФ Виктор Чижиков
Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
Министерство иностранных дел Украины
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
Девочка мерзнет в тени
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
Сотрудник полиции на Украине
Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
представитель патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси епископ Моравический Антоний
Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
Врач скорой помощи
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
Фрегат Адмирал Касатонов
Фрегат "Адмирал Касатонов" вошел в состав ВМФ
Аудитория в университете
"Тотальный диктант" разработает образовательную систему для взрослых
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:55В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 72
11:53Посольство Австрии в России не имеет данных об экс-менеджере Wirecard
11:52Путин утвердил цели по росту ВВП
11:52Беглов поручил договориться с Роспотребнадзором об открытии ТЦ
11:51Полиция Украины устанавливает личность захватчика в Луцке
11:51В Луцке возбудили уголовное дело в связи с захватом заложников
11:50Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники
11:50Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций
11:48Путин утвердил цели по качеству общего образования
11:47Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели
11:47Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
11:46Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
11:45В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
Лента новостейМолния