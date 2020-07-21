В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198

"За прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще двое — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 116 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 82 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.