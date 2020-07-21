В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198

ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 198, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще двое — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 116 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 82 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрированы 5142 случая заражения COVID-19, в том числе 73 за последние сутки, выздоровели 4023 пациента, 198 скончались, на карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.