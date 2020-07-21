Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля

"Прощание состоится 23 июля 2020 года (четверг) в 10:00 по адресу 2-ой Боткинский пр., д 5, к.33 (морг); заезд со стороны ул. Поликарпова, д. 23 "Б" (напротив КБ "Сухого"). Отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище в 12:00", - рассказали в пресс-службе.