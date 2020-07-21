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https://ria.ru/20200721/1574635762.html
Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля, отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище в 12:00, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:35
культура
виктор чижиков
общество
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РИА Новости
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60
виктор чижиков, общество

Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля

11:22 21.07.2020 (обновлено: 11:35 21.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНародный художник РФ Виктор Чижиков
Народный художник РФ Виктор Чижиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Народный художник РФ Виктор Чижиков. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля, отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище в 12:00, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, скончался на 85-м году жизни, об этом 20 июля сообщило издательство "АСТ Дети" на странице в Facebook.
"Прощание состоится 23 июля 2020 года (четверг) в 10:00 по адресу 2-ой Боткинский пр., д 5, к.33 (морг); заезд со стороны ул. Поликарпова, д. 23 "Б" (напротив КБ "Сухого"). Отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище в 12:00", - рассказали в пресс-службе.
Виктор Чижиков – автор книжных иллюстраций, рисунков для журналов, он одним из первых среди отечественных художников был награжден дипломом имени Андерсена за книгу "Доктор Айболит".
Художник Виктор Чижиков
Вчера, 18:49
Биография Виктора Чижикова
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КультураВиктор ЧижиковОбщество
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