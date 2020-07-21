МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля, отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище в 12:00, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, скончался на 85-м году жизни, об этом 20 июля сообщило издательство "АСТ Дети" на странице в Facebook.
"Прощание состоится 23 июля 2020 года (четверг) в 10:00 по адресу 2-ой Боткинский пр., д 5, к.33 (морг); заезд со стороны ул. Поликарпова, д. 23 "Б" (напротив КБ "Сухого"). Отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище в 12:00", - рассказали в пресс-службе.
Виктор Чижиков – автор книжных иллюстраций, рисунков для журналов, он одним из первых среди отечественных художников был награжден дипломом имени Андерсена за книгу "Доктор Айболит".
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