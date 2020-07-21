https://ria.ru/20200721/1574635634.html
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:20
2020-07-21T11:20
дмитрий кулеба
мид украины
владимир зеленский
владимир путин
республика крым
политика
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий кулеба, мид украины, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, политика
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского
с российским коллегой Владимиром Путиным
в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
Путин в понедельник принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Зеленский, по информации украинских СМИ, в это время отдыхает на острове Бирючий в Херсонской области недалеко от Крыма. Украинские СМИ предположили, что Путин и Зеленский могут провести тайную встречу.
"Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего, к сожалению, пока о готовности России провести такую церемонию мне не известно", - заявил Кулеба на брифинге во вторник.
По его словам, в данной ситуация встреча лидеров двух государств скорее "немыслима", поскольку Путин поехал в Крым для усиления военного присутствия в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".