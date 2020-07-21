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Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:20
дмитрий кулеба
мид украины
владимир зеленский
владимир путин
республика крым
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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дмитрий кулеба, мид украины, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, политика

Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

11:20 21.07.2020
1808
© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
Путин в понедельник принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Зеленский, по информации украинских СМИ, в это время отдыхает на острове Бирючий в Херсонской области недалеко от Крыма. Украинские СМИ предположили, что Путин и Зеленский могут провести тайную встречу.
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Рабочая истерика по рабочему визиту: Путин в Крыму, приступ – в КиевеВизит Владимира Путина в Крым вызвал очередной приступ истерии в МИД Украины. Они там осуждают, требуют, грозят, пишут ноты. Работают ребята.
"Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего, к сожалению, пока о готовности России провести такую церемонию мне не известно", - заявил Кулеба на брифинге во вторник.
По его словам, в данной ситуация встреча лидеров двух государств скорее "немыслима", поскольку Путин поехал в Крым для усиления военного присутствия в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Дмитрий КулебаМИД УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымПолитика
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