Премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод" опять перенесли

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Компания Warner Bros. снова перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety.

Премьера "Довода" первоначально должна была состояться 17 июля, но затем дважды переносилась: сначала на 31 июля, затем на 12 августа.

По сообщению издания, Warner Bros. отложила премьеру новой картины Нолана на неопределенный срок.

"В ближайшее время мы опубликуем новую дату выпуска "Довода" - приводит издание заявление председателя Warner Bros. Тоби Эммериха.