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Премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод" опять перенесли
Компания Warner Bros. снова перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
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кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, кристофер нолан

Премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод" опять перенесли

12:19 21.07.2020
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© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Warner Bros. Pictures (2020)
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Компания Warner Bros. снова перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety.
Премьера "Довода" первоначально должна была состояться 17 июля, но затем дважды переносилась: сначала на 31 июля, затем на 12 августа.
По сообщению издания, Warner Bros. отложила премьеру новой картины Нолана на неопределенный срок.
"В ближайшее время мы опубликуем новую дату выпуска "Довода" - приводит издание заявление председателя Warner Bros. Тоби Эммериха.
В новой кинокартине Нолана снялись Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Ее жанр - шпионский триллер, повествующий о секретном агенте, который стремится спасти мир.
Кадр из фильма Довод
17 июля, 05:42Культура
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере "Довода"
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КультураКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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