Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России

"Пока что это только предложение, и конкретного решения нет. Полагаю, что если оно будет принято, то в первую очередь будут секвестрировать перспективные проекты. Обычно в подобных случаях эти разработки растягиваются на более длительные сроки, при этом о полном отказе от "оружия будущего" речи не идет", - сказал Мураховский.