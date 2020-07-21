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Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
Возможное сокращение госпрограммы вооружений (ГПВ 2018-2027) грозит переносом сроков разработки перспективных вооружений, но не полным отказом от них, заявил во РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:19
виктор мураховский
вооруженные силы рф
михаил мишустин
безопасность
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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виктор мураховский, вооруженные силы рф, михаил мишустин, безопасность, экономика

Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России

11:19 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возможное сокращение госпрограммы вооружений (ГПВ 2018-2027) грозит переносом сроков разработки перспективных вооружений, но не полным отказом от них, заявил во вторник РИА Новости член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
Как следует из письма Минфина, расходы федерального бюджета на ГПВ в 2021-2023 годах предлагается сократить на 5%. Вопрос рассматривался 7 июля на совещании у премьера Михаила Мишустина, но окончательное решение еще не принято.
"Пока что это только предложение, и конкретного решения нет. Полагаю, что если оно будет принято, то в первую очередь будут секвестрировать перспективные проекты. Обычно в подобных случаях эти разработки растягиваются на более длительные сроки, при этом о полном отказе от "оружия будущего" речи не идет", - сказал Мураховский.
Бюджетный маневр, по мнению эксперта, может также повлиять на объемы серийных закупок военной техники.
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Собеседник агентства подчеркнул, что в сложившейся "непростой экономической ситуации" сокращения могут коснуться не только ГПВ, но и "многих других статей бюджета".
При этом Мураховский полагает, что задача довести долю современных вооружений в ВС РФ до 70% к исходу 2020 года "не снимается и будет выполнена".
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Виктор МураховскийВооруженные силы РФМихаил МишустинБезопасностьЭкономика
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