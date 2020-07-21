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Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
Вооруженный мужчина, захвативший во вторник заложников в украинском Луцке, не предъявлял конкретных требований, правоохранители пытаются вести переговоры с ним, РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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волынская область, украина, в мире

Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований

11:19 21.07.2020
232
© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на Украине
Сотрудник полиции на Украине
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Вооруженный мужчина, захвативший во вторник заложников в украинском Луцке, не предъявлял конкретных требований, правоохранители пытаются вести переговоры с ним, сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших в данный момент нет.
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Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.
"Требования опубликовал в соцсети Twitter. Сейчас мониторится эта соцсеть. Никакие требования в его аккаунте не предъявлены, просто общие фразы, общее неудовлетворение какой-то системой, не указано, какой. Сейчас еще изучаем, пытаемся вести переговоры. Звоним. Он поднимал трубку, сейчас в очередной раз не поднял", - сказал Крошко, комментарий опубликован на странице полиции в Facebook.
Опубликовано Поліція Волинської області Вторник, 21 июля 2020 г.
Местное издание "Волынские Новости" сообщает, что якобы очевидцы слышали выстрелы. Перед драмтеатром, где случился инцидент, находится автобус с поврежденными окнами.
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10:41
Мужчина захватил автобус с заложниками в украинском Луцке
001210
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