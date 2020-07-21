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Фрегат "Адмирал Касатонов" вошел в состав ВМФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вошел в состав Военно-морского флота РФ, сообщил РИА Новости представитель департамента информации и... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:40
николай евменов
игорь дыгало
адмирал флота касатонов (фрегат)
северная верфь
санкт-петербург
вмф рф
безопасность
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николай евменов, игорь дыгало, адмирал флота касатонов (фрегат), северная верфь, санкт-петербург, вмф рф, безопасность

Фрегат "Адмирал Касатонов" вошел в состав ВМФ

11:18 21.07.2020 (обновлено: 11:40 21.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат Адмирал Касатонов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фрегат "Адмирал Касатонов". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вошел в состав Военно-морского флота РФ, сообщил РИА Новости представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
На корабле подняли Андреевский флаг. Церемония состоялась на рейде Невы, куда фрегат пришел для участия в главном военно-морском параде. Он состоится 26 июля.
Приемный акт первого серийного фрегата был подписан 15 июля. Корабль должен был войти в состав ВМФ еще в 2019 году, но его передачу флоту постоянно откладывали. В частности, в конце прошлого года его испытания затянулись из-за шторма в Баренцевом море. Одной из причин, по которой торжественную церемонию назначили на 21 июля, стало то, что в этот день исполняется 110 лет со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, в честь которого назвали корабль.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Судно построили на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Корабль заложили 26 ноября 2009 года. Согласно озвученным тогда планам, его должны были передать флоту в 2012 году.
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Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" служит в составе Военно-морского флота России. В мае был спущен на воду третий такой корабль "Адмирал Головко". Также на различных стадиях строительства находятся еще пять фрегатов – "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", а также два заложенных 20 июля 2020 года фрегата с улучшенными характеристиками. Два новых корабля получили имена "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". Они отличаются от первых шести увеличенным боезапасом противолодочного и ракетного оружия, в том числе гиперзвукового.
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Николай ЕвменовИгорь ДыгалоАдмирал флота Касатонов (фрегат)Северная верфьСанкт-ПетербургВМФ РФБезопасность
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