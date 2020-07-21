Фрегат "Адмирал Касатонов" вошел в состав ВМФ

На корабле подняли Андреевский флаг. Церемония состоялась на рейде Невы, куда фрегат пришел для участия в главном военно-морском параде. Он состоится 26 июля.

Приемный акт первого серийного фрегата был подписан 15 июля. Корабль должен был войти в состав ВМФ еще в 2019 году, но его передачу флоту постоянно откладывали. В частности, в конце прошлого года его испытания затянулись из-за шторма в Баренцевом море. Одной из причин, по которой торжественную церемонию назначили на 21 июля, стало то, что в этот день исполняется 110 лет со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, в честь которого назвали корабль.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Судно построили на судостроительном заводе " Северная верфь " в Санкт-Петербурге . Корабль заложили 26 ноября 2009 года. Согласно озвученным тогда планам, его должны были передать флоту в 2012 году.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.