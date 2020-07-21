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МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал лишенными оснований обвинения предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в том, что китайское... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:17
майк помпео
дональд трамп
мид кнр
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, дональд трамп, мид кнр, китай, сша, в мире

МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok

11:17 21.07.2020
166
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok
© Depositphotos / J_ilina
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал лишенными оснований обвинения предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в том, что китайское приложение TikTok следит за американцами.
Ранее штаб Трампа в размещенной на странице в Facebook рекламе обвинил TikTok в слежке за американцами. "TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне", - говорится в рекламе. Штаб оставил ссылку на опрос, следует ли запретить приложение в США.
"Эти заявления абсолютно лишены фактических оснований", - заявил на брифинге официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
7 июля, 11:26
В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге
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Майк ПомпеоДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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