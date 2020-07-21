МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok

Ранее штаб Трампа в размещенной на странице в Facebook рекламе обвинил TikTok в слежке за американцами. "TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне", - говорится в рекламе. Штаб оставил ссылку на опрос, следует ли запретить приложение в США.