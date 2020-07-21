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Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров указом президента России... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:13
ао "атомэнергопром"
кирилл комаров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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РИА Новости
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353
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ао "атомэнергопром", кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика

Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского

11:12 21.07.2020 (обновлено: 11:13 21.07.2020)
152
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗаместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров
Заместитель генерального директора ГК Росатом Кирилл Комаров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Заместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров указом президента России удостоен ордена Александра Невского.
Согласно тексту указа, опубликованному во вторник на официальном портале правовой информации, Комаров награжден за большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.
Комаров с апреля 2010 года возглавляет АО "Атомэнергопром" - холдинг, входящий в Росатом и консолидирующий гражданские активы российской атомной отрасли, обеспечивающий полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
В апреле 2011 года Комаров был назначен заместителем генерального директора по развитию и международному бизнесу атомной госкорпорации. В феврале 2015 года назначен первым заместителем генерального директора - директором блока по развитию и международному бизнесу Росатома.
Этим же указом за большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу орденами Почета награждены начальник лаборатории отдела главного конструктора предприятия Росатома "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова" (город Сосновый Бор Ленинградской области) Юрий Кудицкий и директор по развитию производственной системы Росатома Сергей Обозов.
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель
11:04
Путин наградил Эдуарда Росселя орденом Александра Невского
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АО "Атомэнергопром"Кирилл КомаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
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