Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров указом президента России удостоен ордена Александра Невского.
Согласно тексту указа, опубликованному во вторник на официальном портале правовой информации, Комаров награжден за большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.
Комаров с апреля 2010 года возглавляет АО "Атомэнергопром" - холдинг, входящий в Росатом и консолидирующий гражданские активы российской атомной отрасли, обеспечивающий полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
В апреле 2011 года Комаров был назначен заместителем генерального директора по развитию и международному бизнесу атомной госкорпорации. В феврале 2015 года назначен первым заместителем генерального директора - директором блока по развитию и международному бизнесу Росатома.
Этим же указом за большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу орденами Почета награждены начальник лаборатории отдела главного конструктора предприятия Росатома "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова" (город Сосновый Бор Ленинградской области) Юрий Кудицкий и директор по развитию производственной системы Росатома Сергей Обозов.