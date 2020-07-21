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Власти Сочи предупредили об угрозе формирования смерчей над морем
Власти Сочи предупреждают об угрозе формирования смерчей над Черным морем во вторник, сообщает администрация города. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:11
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
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черное море
сочи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край

Власти Сочи предупредили об угрозе формирования смерчей над морем

11:11 21.07.2020
161
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Власти Сочи предупреждают об угрозе формирования смерчей над Черным морем во вторник, сообщает администрация города.
Во вторник в Сочи на смену жаре пришли дожди. Синоптики предупреждают о грозах и граде, сильном ветре. С утра в Сочи прошел сильный ливень. Также неспокойно и в море.
"По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшие три часа и до конца суток 21 июля на участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно воздержаться от отдыха у воды, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности.
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Черное мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский край
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