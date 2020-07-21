Куйвашев взял под контроль ситуацию с паводком в городе Нижние Серги

Прокуратура проводит проверку в связи с паводком в Свердловской области

Прокуратура проводит проверку в связи с паводком в Свердловской области

Включены в работу сотрудники министерства общественной безопасности, на связи со штабом областное министерство ЖКХ. Муниципальный штаб принял решение об объявлении режима ЧС, что позволяет оказать муниципалитету помощь. Сейчас специалисты ведут подворовый обход – выясняют ущерб, уточняют, в чем нуждаются люди.