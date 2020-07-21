Куйвашев взял под контроль ситуацию с паводком в городе Нижние Серги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял под контроль ситуацию с подтоплением в городе Нижние Серги, сообщает во вторник департамент информационной политики региона.
Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Во вторник пресс-служба МЧС РФ сообщила, что все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды.
"Ситуация в Нижних Сергах – под особым контролем губернатора… К счастью, пострадавших нет. Всего было эвакуировано около 200 человек, в пункт временного размещения направлено девять жителей, остальные уехали к родственникам. На место еще накануне вечером вместе с группировкой ГУМЧС по Свердловской области выехала оперативная группа во главе с начальником территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС", - говорится в сообщении.
Включены в работу сотрудники министерства общественной безопасности, на связи со штабом областное министерство ЖКХ. Муниципальный штаб принял решение об объявлении режима ЧС, что позволяет оказать муниципалитету помощь. Сейчас специалисты ведут подворовый обход – выясняют ущерб, уточняют, в чем нуждаются люди.
"Сил и средств на месте хватает. Выполнение противоэпидемических мероприятий ведут органы Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.