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Куйвашев взял под контроль ситуацию с паводком в городе Нижние Серги
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял под контроль ситуацию с подтоплением в городе Нижние Серги, сообщает во вторник департамент информационной РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:10
евгений куйвашев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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353
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евгений куйвашев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

Куйвашев взял под контроль ситуацию с паводком в городе Нижние Серги

11:10 21.07.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял под контроль ситуацию с подтоплением в городе Нижние Серги, сообщает во вторник департамент информационной политики региона.
Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Во вторник пресс-служба МЧС РФ сообщила, что все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды.
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"Ситуация в Нижних Сергах – под особым контролем губернатора… К счастью, пострадавших нет. Всего было эвакуировано около 200 человек, в пункт временного размещения направлено девять жителей, остальные уехали к родственникам. На место еще накануне вечером вместе с группировкой ГУМЧС по Свердловской области выехала оперативная группа во главе с начальником территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС", - говорится в сообщении.
Включены в работу сотрудники министерства общественной безопасности, на связи со штабом областное министерство ЖКХ. Муниципальный штаб принял решение об объявлении режима ЧС, что позволяет оказать муниципалитету помощь. Сейчас специалисты ведут подворовый обход – выясняют ущерб, уточняют, в чем нуждаются люди.
"Сил и средств на месте хватает. Выполнение противоэпидемических мероприятий ведут органы Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.
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Евгений КуйвашевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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