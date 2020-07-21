В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 205

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 18 250 случаев заболевания, из них 227 – за последние сутки.

В штабе уточнили, что состояние 184 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. Также 849 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего врачи вылечили 12 496 человек. Отмечается, что общее число выписанных пациентов за последнюю неделю в Свердловской области превысило общее количество вновь выявленных случаев заболевания.