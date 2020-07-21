Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574634530.html
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 205
Число пациентов с коронавирусом, которые скончались в больницах Свердловской области, за сутки увеличилось на 10 и достигло 205, сообщил во вторник оперативный... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, свердловская область, общество

В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 205

11:10 21.07.2020
108
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, которые скончались в больницах Свердловской области, за сутки увеличилось на 10 и достигло 205, сообщил во вторник оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 18 250 случаев заболевания, из них 227 – за последние сутки.
"Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 205", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что состояние 184 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. Также 849 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего врачи вылечили 12 496 человек. Отмечается, что общее число выписанных пациентов за последнюю неделю в Свердловской области превысило общее количество вновь выявленных случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Куйвашев взял под контроль ситуацию с паводком в городе Нижние Серги
Девушки фотографируются на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Власти Пекина разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны
Вячеслав Макаров
Глава заксобрания Петербурга награжден орденом Александра Невского
Врач скорой помощи
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Отдыхающие на пляже в Сочи
Власти Сочи предупредили об угрозе формирования смерчей над морем
Заместитель генерального директора ГК Росатом Кирилл Комаров
Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
Аудитория в университете
"Тотальный диктант" разработает образовательную систему для взрослых
Москва
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Трамвай, подтопленный после мощного ливня на улице Переходной в центре Краснодара
В Краснодаре после ливня нарушено движение трамваев
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
Михаил Дегтярев
Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время интервью
Сотрудник полиции на Украине
Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
Машина скорой помощи
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Посольство Австрии в России не имеет данных об экс-менеджере Wirecard
11:52Путин утвердил цели по росту ВВП
11:52Беглов поручил договориться с Роспотребнадзором об открытии ТЦ
11:51Полиция Украины устанавливает личность захватчика в Луцке
11:51В Луцке возбудили уголовное дело в связи с захватом заложников
11:50Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники
11:50Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций
11:48Путин утвердил цели по качеству общего образования
11:47Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели
11:47Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
11:46Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
11:45В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
Лента новостейМолния