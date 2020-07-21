https://ria.ru/20200721/1574634490.html
Почти 32 тысячи жителей Подмосковья получили соцпомощь с начала года
Порядка 200 миллионов рублей было выплачено 31 971 жителю Московской области в рамках экстренной социальной помощи с начала 2020 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:11
2020-07-21T11:11
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина фаевская, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости
. Порядка 200 миллионов рублей было выплачено 31 971 жителю Московской области
в рамках экстренной социальной помощи с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.
Жители Московской области имеют право обратиться за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица. К сложным жизненным ситуация также относятся: повреждение жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. Помощь можно получить раз в год.
"В случае возникновения трудной жизненной размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения жилого помещения имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину", - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.