Почти 32 тысячи жителей Подмосковья получили соцпомощь с начала года

Жители Московской области имеют право обратиться за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица. К сложным жизненным ситуация также относятся: повреждение жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. Помощь можно получить раз в год.