В Краснодаре после ливня нарушено движение трамваев

Трамвай, подтопленный после мощного ливня на улице Переходной в центре Краснодара. Архивное фото

Трамвай, подтопленный после мощного ливня на улице Переходной в центре Краснодара

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Движение трамваев нарушено после ливня в Движение трамваев нарушено после ливня в Краснодаре , где подтоплены улицы, воду откачивает спецтехника, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Во вторник после ливня некоторые улицы в Краснодаре оказались подтоплены. По данным мэрии, 22 единицы специализированной техники, а также девять мотопомп муниципальной "Службы спасения" откачивают воду. Также было нарушено движение трамваев.

В Краснодаре действует штормовое предупреждение



По прогнозам синоптиков, в течение дня 21 июля в Краснодаре пройдут сильные ливни с грозой, местами — с градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. pic.twitter.com/kNHzc02gUs — Краснодар (@krdru) July 21, 2020

"Виадук затоплен, со Ставропольской нельзя проехать в сторону города. Мы стоим: трамваи №4, 5, 6, 7, 8, 20, 22. Троллейбусы пока ходят по Ставропольской. Троллейбус №8 стоял на улице Кожевенной", - сообщил представитель управления.