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В Краснодаре после ливня нарушено движение трамваев
Движение трамваев нарушено после ливня в Краснодаре, где подтоплены улицы, воду откачивает спецтехника, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:08
краснодар
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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краснодар, происшествия

В Краснодаре после ливня нарушено движение трамваев

11:08 21.07.2020
156
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТрамвай, подтопленный после мощного ливня на улице Переходной в центре Краснодара
Трамвай, подтопленный после мощного ливня на улице Переходной в центре Краснодара
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Трамвай, подтопленный после мощного ливня на улице Переходной в центре Краснодара. Архивное фото
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Движение трамваев нарушено после ливня в Краснодаре, где подтоплены улицы, воду откачивает спецтехника, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Во вторник после ливня некоторые улицы в Краснодаре оказались подтоплены. По данным мэрии, 22 единицы специализированной техники, а также девять мотопомп муниципальной "Службы спасения" откачивают воду. Также было нарушено движение трамваев.
"Виадук затоплен, со Ставропольской нельзя проехать в сторону города. Мы стоим: трамваи №4, 5, 6, 7, 8, 20, 22. Троллейбусы пока ходят по Ставропольской. Троллейбус №8 стоял на улице Кожевенной", - сообщил представитель управления.
В течение дня в Краснодаре действует штормовое предупреждение. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.
Последствия сильного дождя в Краснодаре
10:02
В Краснодаре спецтехника откачивает воду после ночного ливня
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