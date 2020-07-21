https://ria.ru/20200721/1574634292.html
В Краснодаре после ливня нарушено движение трамваев
Движение трамваев нарушено после ливня в Краснодаре, где подтоплены улицы, воду откачивает спецтехника, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:08
2020-07-21T11:08
краснодар
происшествия
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краснодар
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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краснодар, происшествия
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости.
Движение трамваев нарушено после ливня в Краснодаре
, где подтоплены улицы, воду откачивает спецтехника, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Во вторник после ливня некоторые улицы в Краснодаре оказались подтоплены. По данным мэрии, 22 единицы специализированной техники, а также девять мотопомп муниципальной "Службы спасения" откачивают воду. Также было нарушено движение трамваев.
"Виадук затоплен, со Ставропольской нельзя проехать в сторону города. Мы стоим: трамваи №4, 5, 6, 7, 8, 20, 22. Троллейбусы пока ходят по Ставропольской. Троллейбус №8 стоял на улице Кожевенной", - сообщил представитель управления.
В течение дня в Краснодаре действует штормовое предупреждение. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.