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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев коронавируса в Москве сократилось на 44% с момента возобновления работы общественных пространств 23 июня, сообщает столичный оперативный... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:08
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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

11:08 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Москве сократилось на 44% с момента возобновления работы общественных пространств 23 июня, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С момента возобновления работы общественных пространств 23 июня число новых заболевших сократилось на 44,3%, а с момента очередного этапа снятия временных ограничений 13 июля - на 10,4%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 50,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,3% – от 46 до 65 лет, 10,1% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 8,5% среди заболевших - дети.
В связи со сложившейся ситуацией в мире мэрия Москвы приняла решение ввести с 5 марта режим повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. С 30 марта в городе был введен обязательный режим самоизоляции, были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы, стали недоступны для прогулок парки, передвижение по городу осуществлялось по пропускам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил график поэтапного смягчения ограничений в столице. Так, 9 июня был отменен режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции. С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, также стоматологические клиники возобновили плановый прием пациентов.
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Позже, 23 июня, заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе, также для москвичей снова стали доступны объекты городской инфраструктуры - лавочки, скамейки, беседки, а также детские и спортивные площадки.
С 13 июля возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, также открылись детские лагеря и были сняты ограничения в сфере предпринимательства. Тогда же в российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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