Фрязино вошло в рейтинг лучших ОМСУ по итогам инвентаризации освещения

Вид на Фрязино со стороны усадьбы Гребнево

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Городские округа Фрязино, Молодежный и Электросталь вошли рейтинг лучших муниципалитетов по инвентаризации наружного освещения в рамках программы "Светлый город" по итогам II квартала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

В январе 2020 года по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева в Рейтинг-50 включен новый показатель "Светлый город. Цифровая инвентаризация освещения". Во втором квартале в систему вносилась информация о линиях наружного освещения. По его результатам плановое значение показателя достигли 33 муниципальных образования.

Реализация мероприятия позволит нам не только повысить планирование и контроль затрат на системы наружного освещения, но также позволит привлечь инвестиции в реконструкцию и новое строительство линий наружного освещения", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.