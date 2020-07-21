https://ria.ru/20200721/1574634089.html
Фрязино вошло в рейтинг лучших ОМСУ по итогам инвентаризации освещения
Городские округа Фрязино, Молодежный и Электросталь вошли рейтинг лучших муниципалитетов по инвентаризации наружного освещения в рамках программы "Светлый... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:16
2020-07-21T11:16
новости подмосковья
михаил хайкин
андрей воробьев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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михаил хайкин, андрей воробьев
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Городские округа Фрязино, Молодежный и Электросталь вошли рейтинг лучших муниципалитетов по инвентаризации наружного освещения в рамках программы "Светлый город" по итогам II квартала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
В январе 2020 года по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева в Рейтинг-50 включен новый показатель "Светлый город. Цифровая инвентаризация освещения". Во втором квартале в систему вносилась информация о линиях наружного освещения. По его результатам плановое значение показателя достигли 33 муниципальных образования.
Реализация мероприятия позволит нам не только повысить планирование и контроль затрат на системы наружного освещения, но также позволит привлечь инвестиции в реконструкцию и новое строительство линий наружного освещения", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Он добавил, что в третьем квартале будет вноситься 100% информации о светильниках и опорах наружного освещения. Итогом станет утверждение дорожной карты привлечения внебюджетных источников финансирования.