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Прокуратура проводит проверку в связи с паводком в Свердловской области
Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплением в городе Нижние Серги Свердловской области, в частности, будет выясняться, своевременно ли люди были... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

Прокуратура проводит проверку в связи с паводком в Свердловской области

11:04 21.07.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплением в городе Нижние Серги Свердловской области, в частности, будет выясняться, своевременно ли люди были извещены о сложных погодных явлениях, сообщает надзорное ведомство региона во вторник.
Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Во вторник пресс-служба МЧС РФ сообщила, что все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды.
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В одном из городов Свердловской области паводок разрушил четыре моста
"Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением десятков домов и размытием дорог в городе Нижние Серги", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, без электроснабжения находятся 17 многоквартирных и 2083 частных домов, в которых проживают 6200 человек, в том числе 720 детей.
К ликвидации последствий подтопления привлечены 390 человек, 59 единиц техники (плавательные средства, беспилотники). Для размещения жителей пострадавших домов развернуто три пункта временного размещения вместимостью 451 человек, уточняется в сообщении.
Прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного характера, в том числе будет дана оценка своевременности извещения жителей о сложных погодных явлениях. Прокурор Нижнесергинского района Сергей Симонов контролирует организацию работы администрации муниципалитета по оказанию первой помощи пострадавшим гражданам.
В настоящее время в прокуратуре Нижнесергинского района организована временная приемная, куда местные жители могут обращаться по всем возникающим вопросам, отмечает надзорное ведомство.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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