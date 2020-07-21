Прокуратура проведет проверку из-за аварии в сетях водоснабжения на Урале

По предварительной информации, в понедельник около 14.30 (12.30 мск) оперативному дежурному Режевского городского округа поступило сообщение от руководителя МУП "Реж-Водоканал" об аварийном отключении холодного водоснабжения на станции 2-го подъема "Липовского водозабора" из-за аварии на водоводе. Без воды остались 204 дома, в которых проживают свыше 26,6 тысячи человек, из них около 6 тысяч детей, а также социально значимые объекты, в том числе 11 детских садов.