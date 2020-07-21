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Прокуратура проведет проверку из-за аварии в сетях водоснабжения на Урале
Прокуратура в Свердловской области организовала проверку в связи с аварией на сетях водоснабжения, из-за которой свыше 26 тысяч человек остались без... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:31
жкх
свердловская область
невьянск
реж
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
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353
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жкх, свердловская область, невьянск, реж, происшествия

Прокуратура проведет проверку из-за аварии в сетях водоснабжения на Урале

11:02 21.07.2020 (обновлено: 11:31 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области организовала проверку в связи с аварией на сетях водоснабжения, из-за которой свыше 26 тысяч человек остались без водоснабжения, сообщает надзорное ведомство региона.
"Режевская городская прокуратура организовала проверку в связи с аварией на городских сетях водоснабжения", – говорится в сообщении.
Смеситель на кухне
16 июля, 09:14
В Ачинске авария на водопроводе нарушила подачу воды
По предварительной информации, в понедельник около 14.30 (12.30 мск) оперативному дежурному Режевского городского округа поступило сообщение от руководителя МУП "Реж-Водоканал" об аварийном отключении холодного водоснабжения на станции 2-го подъема "Липовского водозабора" из-за аварии на водоводе. Без воды остались 204 дома, в которых проживают свыше 26,6 тысячи человек, из них около 6 тысяч детей, а также социально значимые объекты, в том числе 11 детских садов.
При проведении ремонтных работ обнаружены два порыва: один - на въезде в город Реж со стороны Невьянска, второй – на 72-м километре трассы "город Невьянск - город Реж". Первый порыв на въезде в город устранен, ночью шло наполнение резервных емкостей и началась подача воды в пределах объемов резервных емкостей. Продолжаются работы по устранению аварии на сетях водоснабжения.
Предварительной причиной аварии является ветхость сетей водоснабжения МУП "Реж-Водоканал", у МУП "Реж-Водоканал" есть автомобиль-цистерна для подвоза воды в социальные объекты, подвоз воды организован, отмечает прокуратура.
И.о. режевского городского прокурора Николай Удалов взял под контроль подвоз питьевой воды жителям, прокуратура даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное водоснабжение, а также проверит, какие меры предпринимались по ремонту и замене изношенных участков сетей водоснабжения.
Смеситель в ванной комнате
16 июля, 10:51
В Ачинске возобновили подачу воды, ограниченную из-за аварии
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