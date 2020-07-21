Прокуратура проведет проверку из-за аварии в сетях водоснабжения на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области организовала проверку в связи с аварией на сетях водоснабжения, из-за которой свыше 26 тысяч человек остались без водоснабжения, сообщает надзорное ведомство региона.
"Режевская городская прокуратура организовала проверку в связи с аварией на городских сетях водоснабжения", – говорится в сообщении.
16 июля, 09:14В Ачинске авария на водопроводе нарушила подачу воды
По предварительной информации, в понедельник около 14.30 (12.30 мск) оперативному дежурному Режевского городского округа поступило сообщение от руководителя МУП "Реж-Водоканал" об аварийном отключении холодного водоснабжения на станции 2-го подъема "Липовского водозабора" из-за аварии на водоводе. Без воды остались 204 дома, в которых проживают свыше 26,6 тысячи человек, из них около 6 тысяч детей, а также социально значимые объекты, в том числе 11 детских садов.
При проведении ремонтных работ обнаружены два порыва: один - на въезде в город Реж со стороны Невьянска, второй – на 72-м километре трассы "город Невьянск - город Реж". Первый порыв на въезде в город устранен, ночью шло наполнение резервных емкостей и началась подача воды в пределах объемов резервных емкостей. Продолжаются работы по устранению аварии на сетях водоснабжения.
Предварительной причиной аварии является ветхость сетей водоснабжения МУП "Реж-Водоканал", у МУП "Реж-Водоканал" есть автомобиль-цистерна для подвоза воды в социальные объекты, подвоз воды организован, отмечает прокуратура.
И.о. режевского городского прокурора Николай Удалов взял под контроль подвоз питьевой воды жителям, прокуратура даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное водоснабжение, а также проверит, какие меры предпринимались по ремонту и замене изношенных участков сетей водоснабжения.