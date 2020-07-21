В МЧС предупредили о ливнях с грозой и сильным ветром в КБР

НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие два дня в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС.

"В период с 12 до 14 часов и до конца суток 21 и 22 июля по территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.

По данным МЧС , на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.