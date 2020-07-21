https://ria.ru/20200721/1574633715.html
В МЧС предупредили о ливнях с грозой и сильным ветром в КБР
Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие два дня в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:02
2020-07-21T11:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие два дня в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС.
"В период с 12 до 14 часов и до конца суток 21 и 22 июля по территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По данным МЧС
, на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.
В связи с этим есть вероятность происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, подмывом опор мостов, а также повреждением объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.