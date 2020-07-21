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Путин присвоил государственные награды ряду российских дипломатов
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряду российских дипломатов присвоены государственные награды РФ, сообщается на официальном... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:01
александр кинщак
северная африка
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353
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александр кинщак, северная африка, ближний восток, геннадий гатилов, владимир путин, европа, оон, политика

Путин присвоил государственные награды ряду российских дипломатов

11:01 21.07.2020
192
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряду российских дипломатов присвоены государственные награды РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.
"Наградить орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Гатилова Геннадия Михайловича - постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация, и постоянного представителя РФ при Конференции по разоружению в Женеве, Швейцарская Конфедерация, по совместительству... Орденом почета - Солтановского Ивана Дмитриевича - постоянного представителя РФ при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика", - говорится в указе российского президента от 20 июля.
Кроме того, указом Путина за активное участие в подготовке и проведении саммита и экономического форума Россия - Африка в 2019 году в Сочи почетной грамотой президента РФ был награжден Александр Кинщак - директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
За участие в этом же мероприятии Путин объявил благодарность Михаилу Богданову, спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ.
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Александр КинщакСеверная АфрикаБлижний ВостокГеннадий ГатиловВладимир ПутинЕвропаООНПолитика
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