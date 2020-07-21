https://ria.ru/20200721/1574633138.html
В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:59
2020-07-21T10:59
московская область (подмосковье)
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Прокуратура Московской области
направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
Мужчине инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, злоумышленник с июня 2014 года по ноябрь 2016 года, подрабатывая частным извозом в московском регионе, совершил серию разбойных нападений на пассажиров. В ходе поездки он предлагал потерпевшим спиртные напитки, в которые предварительно добавлял лекарственное средство.
"После того как потерпевшие теряли сознание, он похищал их имущество. Пассажиров в бессознательном состоянии обвиняемый оставлял на улице. В результате указанных действий одна потерпевшая скончалась от отравления", - отмечается в сообщении.
Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.