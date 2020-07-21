В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, злоумышленник с июня 2014 года по ноябрь 2016 года, подрабатывая частным извозом в московском регионе, совершил серию разбойных нападений на пассажиров. В ходе поездки он предлагал потерпевшим спиртные напитки, в которые предварительно добавлял лекарственное средство.

"После того как потерпевшие теряли сознание, он похищал их имущество. Пассажиров в бессознательном состоянии обвиняемый оставлял на улице. В результате указанных действий одна потерпевшая скончалась от отравления", - отмечается в сообщении.