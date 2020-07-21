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Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе его представления в новой должности сообщил, что надеется на восстановление на улицах Хабаровска мира... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:58
михаил дегтярев
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общество
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60
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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске

10:58 21.07.2020
631
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе его представления в новой должности сообщил, что надеется на восстановление на улицах Хабаровска мира и согласия.
Дегтярев в своей первой речи в качестве врио попросил всех членов хабаровского правительства работать, оставаться на своих местах до особого распоряжения. Он поблагодарил всех представителей ведомств и чиновников за то, что в последние дни в крае обстановка сохранялась в целом стабильная.
"Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае. Готов с вами работать день и ночью. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи", - сказал он.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
10:55
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
19300019
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Михаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбщество
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