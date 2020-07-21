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В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутово
Московские следователи задержали мужчину, которого подозревают в насилии над семью женщинами, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:53
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутово

10:58 21.07.2020 (обновлено: 11:53 21.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Московские следователи задержали мужчину, которого подозревают в насилии над семью женщинами, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным СК, с начала июля в Южном Бутово мужчина нападал на женщин и совершал "насильственные действия сексуального характера". Преступник действовал преимущественно по вечерам. За этот период к правоохранителям обратились семь пострадавших, которые описали одинаковые приметы нападавшего.
"СК России по городу Москве расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера), <...> по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1991 года рождения", — сказала Иванова.
Она добавила, что проводятся следственные действия, в ходе которых уже три потерпевших опознали нападавшего.
Михаил Попков
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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