В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутово

По данным СК, с начала июля в Южном Бутово мужчина нападал на женщин и совершал "насильственные действия сексуального характера". Преступник действовал преимущественно по вечерам. За этот период к правоохранителям обратились семь пострадавших, которые описали одинаковые приметы нападавшего.