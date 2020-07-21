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Франция получит 40 миллиардов долларов субсидий из фонда ЕС
Франция получит 40 миллиардов евро из фонда восстановления экономики Евросоюза, заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:14
брюно ле мэр
евросоюз
франция
в мире
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брюно ле мэр, евросоюз, франция, в мире

Франция получит 40 миллиардов долларов субсидий из фонда ЕС

10:57 21.07.2020 (обновлено: 11:14 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Франция получит 40 миллиардов евро из фонда восстановления экономики Евросоюза, заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр.
В ночь на понедельник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов - как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" - Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия - конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро - как субсидии, 360 миллиардов - как займы.
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"Это означает, что Франция получит 40 миллиардов долларов в виде субсидий… которые надо будет компенсировать, но выплатить позднее, что для нас очень выгодно… этими средствами уже можно пользоваться", - заявил министр финансов в эфире радиостанции France Iner.
Министр добавил, что о подробностях плана восстановления экономики французское правительство сообщит 24 августа.
По словам Ле Мэра, заключенное соглашение свидетельствует о "рождении новой Европы", которая станет "более взаимосвязанной, зеленой и франко-немецкой". При этом Ле Мэр подчеркнул, что Европа должна решать вопросы "так же быстро, как сегодняшним утром, но быстрее".
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Брюно Ле МэрЕвросоюзФранцияВ мире
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