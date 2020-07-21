Франция получит 40 миллиардов долларов субсидий из фонда ЕС

"Это означает, что Франция получит 40 миллиардов долларов в виде субсидий… которые надо будет компенсировать, но выплатить позднее, что для нас очень выгодно… этими средствами уже можно пользоваться", - заявил министр финансов в эфире радиостанции France Iner.