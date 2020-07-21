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В Башкирии поджигатель жилого дома получил пожизненный срок
Житель башкирского Давлеканово Михаил Щемелинин, поджегший жилой дом, из-за чего погибли женщина, на которую он имел виды, и ее двое детей, получил пожизненное... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:56
следственный комитет россии (ск рф)
давлеканово
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), давлеканово, происшествия

В Башкирии поджигатель жилого дома получил пожизненный срок

10:56 21.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
УФА, 21 июл – РИА Новости. Житель башкирского Давлеканово Михаил Щемелинин, поджегший жилой дом, из-за чего погибли женщина, на которую он имел виды, и ее двое детей, получил пожизненное лишение свободы, сообщила прокуратура региона.
Трагедия произошла в мае 2019 года в городе Давлеканово. Тогда СК сообщал, что мужчина, обидевшись на женщину за то, что она не открыла ему дверь, поджег ее дом и скрылся. В суде установлено, что они познакомились незадолго до происшествия и в тот день вместе были в гостях.
Полиция
Вчера, 16:03
В Волгоградской области мужчина поджег дома трех соседок из-за конфликта
"Ближе к полуночи женщина со своими детьми 6 и 9 лет пошла домой. Мужчина, обидевшись на это, решил отомстить ей: ночью проник во двор, поджег квартиру в бревенчатом доме и пошел домой спать. Дети и их мать скончались от острого отравления окисью углерода", - говорится в релизе.
Верховный суд Башкирии признал 30-летнего Щемелинина виновным по статьям УК РФ "убийство" и "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
"Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей", - сообщает прокуратура.
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Следственный комитет России (СК РФ)ДавлекановоПроисшествия
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