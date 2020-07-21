В Башкирии поджигатель жилого дома получил пожизненный срок

УФА, 21 июл – РИА Новости. Житель башкирского Давлеканово Михаил Щемелинин, поджегший жилой дом, из-за чего погибли женщина, на которую он имел виды, и ее двое детей, получил пожизненное лишение свободы, сообщила прокуратура региона.
Трагедия произошла в мае 2019 года в городе Давлеканово. Тогда СК сообщал, что мужчина, обидевшись на женщину за то, что она не открыла ему дверь, поджег ее дом и скрылся. В суде установлено, что они познакомились незадолго до происшествия и в тот день вместе были в гостях.
"Ближе к полуночи женщина со своими детьми 6 и 9 лет пошла домой. Мужчина, обидевшись на это, решил отомстить ей: ночью проник во двор, поджег квартиру в бревенчатом доме и пошел домой спать. Дети и их мать скончались от острого отравления окисью углерода", - говорится в релизе.
Верховный суд Башкирии признал 30-летнего Щемелинина виновным по статьям УК РФ "убийство" и "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
"Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей", - сообщает прокуратура.