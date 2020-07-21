В Башкирии поджигатель жилого дома получил пожизненный срок

"Ближе к полуночи женщина со своими детьми 6 и 9 лет пошла домой. Мужчина, обидевшись на это, решил отомстить ей: ночью проник во двор, поджег квартиру в бревенчатом доме и пошел домой спать. Дети и их мать скончались от острого отравления окисью углерода", - говорится в релизе.