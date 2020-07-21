Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края

Владимир Путин предложил ему возглавить регион, Дегтярев согласился и во вторник прибыл в Наканунепредложил ему возглавить регион, Дегтярев согласился и во вторник прибыл в Хабаровск

"Президент <...> доверил очень серьезное дело. Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы", — сказал он на представлении в новой должности.

Про словам Дегтярева, сейчас нужно работать на благо людей, это самая главная задача.

"Впереди – бюджетный процесс. Нам предстоит серьезные вопросы обсуждать с федеральным правительством, отработать совместно с правительством края все вопросы, связанные с коронавирусом, вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, нацпроекты, которые реализуются на территории Хабаровского края", — отметил он.

Врио губернатора призвал коллег консолидировать усилия, "чтобы жизнь в крае была достойной".

"<...> Чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло. Учитывая пандемию <...> — чтобы каждая жизнь была сохранена. Здоровье людей для нас сегодня – это самое главное", — подчеркнул Дегтярев.

Он также выразил надежду, что на улицах города "скоро установится мир".

Дело Фургала

Сергея Фургала — уволили "в связи с утратой доверия". Предшественника и однопартийца Дегтярева — либерал-демократа— уволили "в связи с утратой доверия".

Девятого июля его задержали по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение. Фургал вину не признает.