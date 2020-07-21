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Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение – это результат того, что Москва услышала мнение избирателей. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:42
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
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РИА Новости
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Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края

10:55 21.07.2020 (обновлено: 11:42 21.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
ХАБАРОВСК, 21 июл — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение – это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
Накануне Владимир Путин предложил ему возглавить регион, Дегтярев согласился и во вторник прибыл в Хабаровск.

"Президент <...> доверил очень серьезное дело. Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы", — сказал он на представлении в новой должности.

Про словам Дегтярева, сейчас нужно работать на благо людей, это самая главная задача.
Михаил Дегтярев
Вчера, 15:45
Биография Михаила Дегтярева
"Впереди – бюджетный процесс. Нам предстоит серьезные вопросы обсуждать с федеральным правительством, отработать совместно с правительством края все вопросы, связанные с коронавирусом, вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, нацпроекты, которые реализуются на территории Хабаровского края", — отметил он.
Врио губернатора призвал коллег консолидировать усилия, "чтобы жизнь в крае была достойной".
"<...> Чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло. Учитывая пандемию <...> — чтобы каждая жизнь была сохранена. Здоровье людей для нас сегодня – это самое главное", — подчеркнул Дегтярев.
Он также выразил надежду, что на улицах города "скоро установится мир".
Владимир Жириновский
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Дело Фургала

Предшественника и однопартийца Дегтярева — либерал-демократа Сергея Фургала — уволили "в связи с утратой доверия".
Девятого июля его задержали по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение. Фургал вину не признает.
Многие хабаровчане недовольны сменой руководства, в городе больше недели проходят многотысячные митинги в поддержку Фургала.
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
08:00
Чем закончатся хабаровские протесты?
36520146
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРВладимир ПутинМоскваХабаровскХабаровский крайПолитика
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