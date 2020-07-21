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В Башкирии вторые сутки ищут девочку, пропавшую на рыбалке
Правоохранительные органы Башкирии совместно со спасателями вторые сутки ищут 10-летнюю девочку, которая ушла рыбачить и пропала, сообщает следственное... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:54
республика башкортостан
происшествия
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353
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республика башкортостан, происшествия

В Башкирии вторые сутки ищут девочку, пропавшую на рыбалке

10:54 21.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
УФА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии совместно со спасателями вторые сутки ищут 10-летнюю девочку, которая ушла рыбачить и пропала, сообщает следственное управление СКР по региону.
Ведомство поясняет, что для установления места нахождения пропавшей без вести 10-летнего ребенка следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
"Утром 19 июля девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу реке Уфа, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала поиски ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции и спасателями проводят массированные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов, а также добровольцев из числа местных жителей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Исследуется территория деревни, водоем, а также прибрежная территория. Следователи допрашивают членов семьи девочки, изучают жилищно-бытовые условия ее проживания, устанавливают все обстоятельства исчезновения девочки, а также причины и условия, способствующие произошедшему", - сообщает СКР по Башкирии.
На сайте ведомства опубликована фотография пропавшей девочки и ее приметы.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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