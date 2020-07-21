В Башкирии вторые сутки ищут девочку, пропавшую на рыбалке

УФА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Правоохранительные органы Башкирии совместно со спасателями вторые сутки ищут 10-летнюю девочку, которая ушла рыбачить и пропала, сообщает следственное управление СКР по региону.

Ведомство поясняет, что для установления места нахождения пропавшей без вести 10-летнего ребенка следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.

"Утром 19 июля девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу реке Уфа, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала поиски ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы", - говорится в сообщении башкирского следкома.

Следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции и спасателями проводят массированные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов, а также добровольцев из числа местных жителей.

"Исследуется территория деревни, водоем, а также прибрежная территория. Следователи допрашивают членов семьи девочки, изучают жилищно-бытовые условия ее проживания, устанавливают все обстоятельства исчезновения девочки, а также причины и условия, способствующие произошедшему", - сообщает СКР по Башкирии.