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В России за сутки выписали 8782 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 8782 человека после лечения коронавируса, за все время - свыше 562 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки выписали 8782 человека после COVID-19

10:51 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8782 человека после лечения коронавируса, за все время - свыше 562 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8782 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России 562 384 человека", - говорится в сообщении.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
10:47Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 5842 случая заражения коронавирусом
В частности, 853 человека выписаны в Москве, 431 - в Красноярском крае, 404 - в Свердловской области, 340 - в Вологодской области, 334 - в Подмосковье.
Днем ранее были выписаны 3258 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваКрасноярский крайМосковская область (Подмосковье)Общество
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