https://ria.ru/20200721/1574632747.html
В России за сутки выписали 8782 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 8782 человека после лечения коронавируса, за все время - свыше 562 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:51
2020-07-21T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
красноярский край
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200721/1574632289.html
москва
красноярский край
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424165_0:126:3020:1825_1400x0_80_0_0_479c1420eba90598235329799c02e226.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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