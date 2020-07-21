Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время интервью

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Актриса Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок интервью.

По словам артистки, накануне к ее дому неожиданно приехала съемочная группа одного из телеканалов. Светличная не пустила репортеров в квартиру и предложила им записать интервью на скамейке возле подъезда. В процессе записи беседы актрисе на голову, а затем на ногу упала установка, на которой держался софит.

"Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала", — рассказала Светличная в комментарии изданию "Собеседник".

Артистка отметила, что журналисты не оказали ей никакой помощи и уехали. Через несколько дней к ней приехал молодой человек и в качестве извинений подарил букет красных роз, торт и конверт, в котором лежали 15 тысяч рублей.

По словам актрисы, она отказалась от госпитализации, но ходит на процедуры в поликлинику.

"Голова после сотрясения приходит в норму, но еще сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело", — отметила Светличная.