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Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время интервью
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок интервью. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:08
шоу-бизнес
светлана светличная
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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шоу-бизнес, светлана светличная, общество

Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время интервью

10:51 21.07.2020 (обновлено: 11:08 21.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок интервью.
По словам артистки, накануне к ее дому неожиданно приехала съемочная группа одного из телеканалов. Светличная не пустила репортеров в квартиру и предложила им записать интервью на скамейке возле подъезда. В процессе записи беседы актрисе на голову, а затем на ногу упала установка, на которой держался софит.
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"Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала", — рассказала Светличная в комментарии изданию "Собеседник".
Артистка отметила, что журналисты не оказали ей никакой помощи и уехали. Через несколько дней к ней приехал молодой человек и в качестве извинений подарил букет красных роз, торт и конверт, в котором лежали 15 тысяч рублей.
По словам актрисы, она отказалась от госпитализации, но ходит на процедуры в поликлинику.
"Голова после сотрясения приходит в норму, но еще сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело", — отметила Светличная.
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
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115716416
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