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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574632571.html
В Москве выявили 602 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 602, ХМАО - 228, Свердловской области - 227, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:50
распространение нового коронавируса
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общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ханты-мансийский ао, магаданская область, общество

В Москве выявили 602 новых случая заражения коронавирусом

10:50 21.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 602, ХМАО - 228, Свердловской области - 227, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 602, 2. Ханты-Мансийский АО - 228, 3. Свердловская область - 227", - говорится в сообщении.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
10:47Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 5842 случая заражения коронавирусом
Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Костромской области и Чечне - по 10, Магаданской области - семь, Еврейской автономной области - два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваХанты-Мансийский АОМагаданская областьОбщество
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