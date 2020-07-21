https://ria.ru/20200721/1574632571.html
В Москве выявили 602 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 602, ХМАО - 228, Свердловской области - 227, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:50
2020-07-21T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ханты-мансийский ао
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
https://ria.ru/20200721/1574632289.html
москва
ханты-мансийский ао
магаданская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_320e0714a46dafa91d92d6a6301afa90.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_320:0:2368:2048_1400x0_80_0_0_8da689750775b49146a9ab6c875f40d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ханты-мансийский ао, магаданская область, общество