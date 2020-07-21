Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За сутки прироста COVID-19 нет в Калмыкии, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе, наименьший темп в Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Чукотский АО, г. Севастополь 0%, 2. Московская область 0,2%, 3. г. Москва, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Липецкая область 0,3%", - говорится в сообщении.

Прирост 0,4% зафиксирован в Еврейской автономной области, Смоленской и Калининградской областях; прирост 0,5% - в Чечне, Дагестане, Орловской, Калужской, Псковской, Курской и Костромской областях.