https://ria.ru/20200721/1574632484.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки прироста COVID-19 нет в Калмыкии, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе, наименьший темп в Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:48
2020-07-21T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За сутки прироста COVID-19 нет в Калмыкии, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе, наименьший темп в Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Чукотский АО, г. Севастополь 0%, 2. Московская область 0,2%, 3. г. Москва, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Липецкая область 0,3%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,4% зафиксирован в Еврейской автономной области, Смоленской и Калининградской областях; прирост 0,5% - в Чечне, Дагестане, Орловской, Калужской, Псковской, Курской и Костромской областях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.