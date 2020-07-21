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В Пакистане при взрыве самодельной бомбы погиб человек, сообщили СМИ
Как минимум один человек погиб и семь получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в расположенном недалеко от границы с Ираном пакистанском... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:13
белуджистан
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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белуджистан, в мире

В Пакистане при взрыве самодельной бомбы погиб человек, сообщили СМИ

10:47 21.07.2020 (обновлено: 11:13 21.07.2020)
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Сотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Как минимум один человек погиб и семь получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в расположенном недалеко от границы с Ираном пакистанском городе Турбат, сообщает издание Express Tribune.
Взрыв произошел на базаре города. В результате взрыва начался пожар, который полностью уничтожил один из магазинов. По данным правоохранительных органов, самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикле.
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Полиция еще не установила, кто был целью взрыва, отметив, что и погибший и пострадавшие были гражданскими лицами.
Главный министр Белуджистана Джем Камаль Альяни осудил это нападение, заявив, что "повестка дня антигосударственных элементов не будет иметь успеха".
"Некоторые элементы хотят создать беспорядки, чтобы сохранить Белуджистан слаборазвитым для их личной выгоды. Процесс мира и развития в Белуджистане будет продолжаться, несмотря ни на что", - сказал он.
В последние месяцы в провинции Белуджистан участились случаи нападений вооруженных формирований. Ранее шесть сотрудников сил безопасности погибли при взрыве самодельного взрывного устройства с дистанционным управлением недалеко от пакистано-иранской границы.
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