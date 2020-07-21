В Пакистане при взрыве самодельной бомбы погиб человек, сообщили СМИ

Сотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Как минимум один человек погиб и семь получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в расположенном недалеко от границы с Ираном пакистанском городе Турбат, сообщает издание Как минимум один человек погиб и семь получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в расположенном недалеко от границы с Ираном пакистанском городе Турбат, сообщает издание Express Tribune

Взрыв произошел на базаре города. В результате взрыва начался пожар, который полностью уничтожил один из магазинов. По данным правоохранительных органов, самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикле.

Полиция еще не установила, кто был целью взрыва, отметив, что и погибший и пострадавшие были гражданскими лицами.

Главный министр Белуджистана Джем Камаль Альяни осудил это нападение, заявив, что "повестка дня антигосударственных элементов не будет иметь успеха".

"Некоторые элементы хотят создать беспорядки, чтобы сохранить Белуджистан слаборазвитым для их личной выгоды. Процесс мира и развития в Белуджистане будет продолжаться, несмотря ни на что", - сказал он.