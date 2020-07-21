Мэр Хабаровска призвал прекратить митинги

ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал местных жителей прекратить митинговать и заняться развитием города.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник днем прибыл в Хабаровск авиарейсом из Москвы. Кравчук отметил, что врио губернатора надо помогать, сам он тоже будет это делать.
"С митингами - ну, я могу высказать свое мнение и сказать, что надо прекращать и надо заниматься теми вопросами, которыми всегда занимались - развивать город Хабаровск, Хабаровский край. Потому что это наша родина, наша жизнь, наши дети, вообще наши семьи. Когда спокойствие в доме, тогда и все хорошо", - заявил Кравчук журналистам.
"Нет, на представлении про митинги не говорили", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что, несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходили несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.