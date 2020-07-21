Мэр Хабаровска призвал прекратить митинги

"С митингами - ну, я могу высказать свое мнение и сказать, что надо прекращать и надо заниматься теми вопросами, которыми всегда занимались - развивать город Хабаровск, Хабаровский край. Потому что это наша родина, наша жизнь, наши дети, вообще наши семьи. Когда спокойствие в доме, тогда и все хорошо", - заявил Кравчук журналистам.