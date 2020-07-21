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Мэр Хабаровска призвал прекратить митинги
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал местных жителей прекратить митинговать и заняться развитием города. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:43
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
госдума рф
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хабаровск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, госдума рф, москва, хабаровск, хабаровский край, общество

Мэр Хабаровска призвал прекратить митинги

10:43 21.07.2020
508
© Фото : администрация города ХабаровскаМэр Хабаровска Сергей Кравчук
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
© Фото : администрация города Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал местных жителей прекратить митинговать и заняться развитием города.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник днем прибыл в Хабаровск авиарейсом из Москвы. Кравчук отметил, что врио губернатора надо помогать, сам он тоже будет это делать.
"С митингами - ну, я могу высказать свое мнение и сказать, что надо прекращать и надо заниматься теми вопросами, которыми всегда занимались - развивать город Хабаровск, Хабаровский край. Потому что это наша родина, наша жизнь, наши дети, вообще наши семьи. Когда спокойствие в доме, тогда и все хорошо", - заявил Кравчук журналистам.
"Нет, на представлении про митинги не говорили", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что, несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходили несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.
Михаил Дегтярев
10:40
Мэр Хабаровска пообещал помогать Дегтяреву
10000017
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревГосдума РФМоскваХабаровскХабаровский крайОбщество
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