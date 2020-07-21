Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в городе

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал безответственностью проведение митингов, которые привели к всплеску заболеваемости коронавирусом.
В ответ на вопрос журналистов, почему не выходит к митингующим, Кравчук заявил: "А скажите, зачем? А граждане выступают за город или за что? Это их право (выступать). Это повестка не администрации города. Моя задача - чтобы в городе было тепло, благоустроено, вода холодная. А здесь вопросы другие".
"Эти мероприятия (митинги) совершенно не нужны, потому что мы получили всплеск заболеваемости коронавирусом. Это безответственность, это неуважение к себе и окружающим, у всех есть дети, семьи", - добавил мэр.
Ранее сообщалось, что несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
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