Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в городе

В ответ на вопрос журналистов, почему не выходит к митингующим, Кравчук заявил: "А скажите, зачем? А граждане выступают за город или за что? Это их право (выступать). Это повестка не администрации города. Моя задача - чтобы в городе было тепло, благоустроено, вода холодная. А здесь вопросы другие".