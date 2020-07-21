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Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в городе
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал безответственностью проведение митингов, которые привели к всплеску заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:41
коронавирус в россии
хабаровск
политика
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353
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коронавирус в россии, хабаровск, политика

Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в городе

10:41 21.07.2020
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© Фото : администрация города ХабаровскаМэр Хабаровска Сергей Кравчук
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
© Фото : администрация города Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал безответственностью проведение митингов, которые привели к всплеску заболеваемости коронавирусом.
В ответ на вопрос журналистов, почему не выходит к митингующим, Кравчук заявил: "А скажите, зачем? А граждане выступают за город или за что? Это их право (выступать). Это повестка не администрации города. Моя задача - чтобы в городе было тепло, благоустроено, вода холодная. А здесь вопросы другие".

"Эти мероприятия (митинги) совершенно не нужны, потому что мы получили всплеск заболеваемости коронавирусом. Это безответственность, это неуважение к себе и окружающим, у всех есть дети, семьи", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.
Михаил Дегтярев
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Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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