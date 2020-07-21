Мэр Хабаровска пообещал помогать Дегтяреву

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву надо помогать, сам он тоже будет это делать.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник днем прибыл в Хабаровск авиарейсом из Москвы.
"Михаил Владимирович искренне сказал всем нам работать на благополучие и на комфортность проживания в Хабаровском крае – всей команде, которая есть здесь… Надеюсь (что местные жители его примут), благоразумие у всех есть. Сегодня к нам прибыл работать врио губернатора… С этим надо смириться и помогать, прежде всего, помогать новому человеку", - сказал мэр журналистам.
По его словам, он и сам будет помогать врио губернатора.
"Самое главное – организаторские навыки работы. Он депутат Госдумы был, он в своём регионе работал. Без разницы (какой) регион. Ведь структура работы, понимание работы – одно и то же", - отметил мэр.