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Мэр Хабаровска пообещал помогать Дегтяреву
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву надо помогать, сам он... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:40
михаил дегтярев
госдума рф
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хабаровск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил дегтярев, госдума рф, владимир путин, хабаровск, хабаровский край, общество

Мэр Хабаровска пообещал помогать Дегтяреву

10:40 21.07.2020
527
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву надо помогать, сам он тоже будет это делать.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник днем прибыл в Хабаровск авиарейсом из Москвы.
Михаил Дегтярев
05:07
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
"Михаил Владимирович искренне сказал всем нам работать на благополучие и на комфортность проживания в Хабаровском крае – всей команде, которая есть здесь… Надеюсь (что местные жители его примут), благоразумие у всех есть. Сегодня к нам прибыл работать врио губернатора… С этим надо смириться и помогать, прежде всего, помогать новому человеку", - сказал мэр журналистам.
По его словам, он и сам будет помогать врио губернатора.
"Самое главное – организаторские навыки работы. Он депутат Госдумы был, он в своём регионе работал. Без разницы (какой) регион. Ведь структура работы, понимание работы – одно и то же", - отметил мэр.
Михаил Дегтярев
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Михаил ДегтяревГосдума РФВладимир ПутинХабаровскХабаровский крайОбщество
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