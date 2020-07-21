Мэр Хабаровска пообещал помогать Дегтяреву

"Михаил Владимирович искренне сказал всем нам работать на благополучие и на комфортность проживания в Хабаровском крае – всей команде, которая есть здесь… Надеюсь (что местные жители его примут), благоразумие у всех есть. Сегодня к нам прибыл работать врио губернатора… С этим надо смириться и помогать, прежде всего, помогать новому человеку", - сказал мэр журналистам.