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Власти Ирана одобрили использование "Ремдесивира" против коронавируса
Противовирусный препарат "Ремдесивир" местного производства со вторника начал поступать в больницы Ирана для лечения больных коронавирусом, сообщил министр... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран, в мире

Власти Ирана одобрили использование "Ремдесивира" против коронавируса

10:39 21.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Противовирусный препарат "Ремдесивир" местного производства со вторника начал поступать в больницы Ирана для лечения больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, которого цитирует агентство Fars.
"В мире до сих пор не найдено надежных препаратов от болезни COVID-19, но "Ремдесивир" и "Фавипиравир" - два препарата, которые назначают многие наши коллеги, особенно "Ремдесивир", эффективность которого была подчеркнута в США и Европе", - заявил Намаки в интервью журналистам.
Как сообщает агентство, в минувшую субботу министерство здравоохранения включило "Ремдесивир" в официальный список разрешенных лекарств Ирана и одобрила его использование. Препарат изготавливается местными специалистами внутри страны. По словам Намаки, во вторник власти Ирана начали распространение препарата и уже предоставили медицинским учреждениям и больницам "достаточное количество "Ремдесивира" для лечения больных коронавирусом.
Министр здравоохранения отметил, что на следующей неделе препарат местного производства поступит в массовую продажу.
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На прошлой неделе министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что после новостей об успешном использовании "Ремдесивира" в США и европейских государствах жители Ирана столкнулись со случаями контрабандного ввоза и поддельных экземпляров этого лекарства. В связи с этим он заявил, что вскоре в стране начнется местное производство противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусом.
На данный момент Иран, как заявил президент Хасан Роухани, переживает вторую волну коронавируса. Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 276 202, жертв – 14 405. При этом на данный момент число выздоровевших - не менее 240 087.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИранВ мире
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