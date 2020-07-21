Власти Ирана одобрили использование "Ремдесивира" против коронавируса

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Противовирусный препарат "Ремдесивир" местного производства со вторника начал поступать в больницы Противовирусный препарат "Ремдесивир" местного производства со вторника начал поступать в больницы Ирана для лечения больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, которого цитирует агентство Fars

"В мире до сих пор не найдено надежных препаратов от болезни COVID-19, но "Ремдесивир" и "Фавипиравир" - два препарата, которые назначают многие наши коллеги, особенно "Ремдесивир", эффективность которого была подчеркнута в США и Европе", - заявил Намаки в интервью журналистам.

Как сообщает агентство, в минувшую субботу министерство здравоохранения включило "Ремдесивир" в официальный список разрешенных лекарств Ирана и одобрила его использование. Препарат изготавливается местными специалистами внутри страны. По словам Намаки, во вторник власти Ирана начали распространение препарата и уже предоставили медицинским учреждениям и больницам "достаточное количество "Ремдесивира" для лечения больных коронавирусом.

Министр здравоохранения отметил, что на следующей неделе препарат местного производства поступит в массовую продажу.

На прошлой неделе министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что после новостей об успешном использовании "Ремдесивира" в США и европейских государствах жители Ирана столкнулись со случаями контрабандного ввоза и поддельных экземпляров этого лекарства. В связи с этим он заявил, что вскоре в стране начнется местное производство противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусом.

На данный момент Иран, как заявил президент Хасан Роухани , переживает вторую волну коронавируса. Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 276 202, жертв – 14 405. При этом на данный момент число выздоровевших - не менее 240 087.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.