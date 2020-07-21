Эксперт оценил результаты саммита лидеров Евросоюза

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Завершившийся во вторник саммит Европейского союза по согласованию пакета для поддержки евроэкономики после пандемии Андрей Суздальцев. Завершившийся во вторник саммит Европейского союза по согласованию пакета для поддержки евроэкономики после пандемии COVID-19 показал, что между странами объединения существует явный дефицит доверия, который продолжит усугубляться, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Дания, Швеция и В ночь на вторник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" - Нидерланды Австрия - конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро как субсидии, 360 миллиардов как займы.

Как отмечали сами руководители стран ЕС, прошедший саммит стал для объединения компромиссом. Между тем, по мнению эксперта, конфронтация между "экономными" странами и остальными, которая не позволяла прийти к соглашению по фонду восстановления после нескольких дней напряженных переговоров, обнажила "колоссальное недоверие стран ЕС друг к другу".

"Обратите внимание, что схватка происходит на стандартной площадке - деньги, дележка денег. Это то, что подрывает любые интеграционные процессы. Для них финансовый вопрос - основа любой интеграции. И, конечно же, этот вопрос будет подрывать, расширять пропасть между странами-участницами Евросоюза ", - заявил Суздальцев.

Первая очная после окончания карантинов в Европе встреча лидеров ЕС, указал эксперт, стала одной из самых продолжительных, а также побила все рекорды по спорам и разногласиям. Финансовый вопрос на этом саммите стоял особенно остро, отмечает собеседник. Виной тому - пандемия и выход из Союза Великобритании , в прошлом одного из ключевых доноров объединения.

Великобритания вышла из ЕС еще 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС.

"Вот тут-то и пришло понимание, что с деньгами обстоит не очень... что "британский корабль" отчалил от пирса и пустился в свободное плавание. Между тем Лондон вкладывал немало денег в экономику союза. Во многом острота дискуссий на саммите связана именно с тем, что один из его крупнейших спонсоров исчез", - пояснил Суздальцев.

Дополнением к этому фактору стало и то, что ряд стран, такие как Швеция и Нидерланды, "считают, что другие остальные европейские государства не должны реабилитироваться за их счет".

"Таким образом, достигнутый по итогам саммита компромисс - это не победа. Это тяжелый шаг в европейской интеграции, который не сулит ничего "розового" и хорошего в ближайшее время", - резюмировал российский политолог.