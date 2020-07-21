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Эксперт оценил результаты саммита лидеров Евросоюза
Завершившийся во вторник саммит Европейского союза по согласованию пакета для поддержки евроэкономики после пандемии COVID-19 показал, что между странами... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей суздальцев, еврокомиссия, евросоюз, высшая школа экономики (вшэ), швеция, дания, лондон, в мире

Эксперт оценил результаты саммита лидеров Евросоюза

10:37 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Завершившийся во вторник саммит Европейского союза по согласованию пакета для поддержки евроэкономики после пандемии COVID-19 показал, что между странами объединения существует явный дефицит доверия, который продолжит усугубляться, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В ночь на вторник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" - Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия - конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро как субсидии, 360 миллиардов как займы.
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Как отмечали сами руководители стран ЕС, прошедший саммит стал для объединения компромиссом. Между тем, по мнению эксперта, конфронтация между "экономными" странами и остальными, которая не позволяла прийти к соглашению по фонду восстановления после нескольких дней напряженных переговоров, обнажила "колоссальное недоверие стран ЕС друг к другу".
"Обратите внимание, что схватка происходит на стандартной площадке - деньги, дележка денег. Это то, что подрывает любые интеграционные процессы. Для них финансовый вопрос - основа любой интеграции. И, конечно же, этот вопрос будет подрывать, расширять пропасть между странами-участницами Евросоюза", - заявил Суздальцев.
Первая очная после окончания карантинов в Европе встреча лидеров ЕС, указал эксперт, стала одной из самых продолжительных, а также побила все рекорды по спорам и разногласиям. Финансовый вопрос на этом саммите стоял особенно остро, отмечает собеседник. Виной тому - пандемия и выход из Союза Великобритании, в прошлом одного из ключевых доноров объединения.
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Великобритания вышла из ЕС еще 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС.
"Вот тут-то и пришло понимание, что с деньгами обстоит не очень... что "британский корабль" отчалил от пирса и пустился в свободное плавание. Между тем Лондон вкладывал немало денег в экономику союза. Во многом острота дискуссий на саммите связана именно с тем, что один из его крупнейших спонсоров исчез", - пояснил Суздальцев.
Дополнением к этому фактору стало и то, что ряд стран, такие как Швеция и Нидерланды, "считают, что другие остальные европейские государства не должны реабилитироваться за их счет".
"Таким образом, достигнутый по итогам саммита компромисс - это не победа. Это тяжелый шаг в европейской интеграции, который не сулит ничего "розового" и хорошего в ближайшее время", - резюмировал российский политолог.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей СуздальцевЕврокомиссияЕвросоюзВысшая школа экономики (ВШЭ)ШвецияДанияЛондонВ мире
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