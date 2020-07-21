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На выборах в Белоруссии аккредитовались 42 856 национальных наблюдателей
Более 42,8 тысячи национальных наблюдателей аккредитованы избирательными комиссиями на выборах президента Белоруссии, сообщается на сайте ЦИК республики. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:37
2020-07-21T10:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 21 июл - РИА Новости.
Более 42,8 тысячи национальных наблюдателей аккредитованы избирательными комиссиями на выборах президента Белоруссии
, сообщается на сайте ЦИК республики.
В частности, как следует из размещенной комиссией таблицы, от граждан путем подачи заявлений аккредитованы 7 427 национальных наблюдателей, от трудовых коллективов – 2 170, от политических партий – 2 073, от других общественных объединений – 31 186. Таким образом, общее число местных наблюдателей, по последним данным, составляет 42 856, их аккредитация продолжается вплоть до основного дня голосования.
При этом, согласно данным ЦИК, на выборах президента Белоруссии в 2015 году было аккредитовано в общей сложности 43 572 внутренних наблюдателя.
Среди политических партий на этот раз наибольшее число представителей аккредитовано от Коммунистической партии Белоруссии – 1 018, а также от Республиканской партии труда и справедливости – 670. От других общественных объединений больше всего своих представителей аккредитовали профессиональные союзы, входящие в Федерацию профсоюзов Белоруссии (ФПБ), - 8 779, а также Белорусский республиканский союз молодежи – 6 019.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа включительно. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек.