Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китайские ученые завершили модернизацию двух спутников-ретрансляторов, которые будут использоваться для первой китайской миссии по исследованию Китайские ученые завершили модернизацию двух спутников-ретрансляторов, которые будут использоваться для первой китайской миссии по исследованию Марса Тяньвэнь-1 " ("Вопросы к небу)", сообщает агентство Синьхуа

Речь идет геосинхронных орбитальных спутниках Tianlian I-02 (Тяньлянь I-02) и Tianlian II-01 (Тяньлянь II-01"), которые главным образом обеспечивают ретрансляцию данных для космических аппаратов страны на орбите.

Сообщается, что в настоящее время оба спутника находятся в идеальном состоянии и ожидают запуска зонда "Тяньвэнь-1".

Ожидается, что первый китайский зонд для исследования Марса будет запущен в конце июля – начале августа при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. Ракета-носитель и зонд уже доставлены на стартовую площадку, по сообщению китайских СМИ запуск может состояться уже 23 июля. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.

В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.