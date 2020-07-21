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Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса
Китайские ученые завершили модернизацию двух спутников-ретрансляторов, которые будут использоваться для первой китайской миссии по исследованию Марса... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:32
марс
космос - риа наука
китай
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марс, космос - риа наука, китай

Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса

10:32 21.07.2020
134
© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца
© Depositphotos / sdecoret
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китайские ученые завершили модернизацию двух спутников-ретрансляторов, которые будут использоваться для первой китайской миссии по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу)", сообщает агентство Синьхуа.
Речь идет геосинхронных орбитальных спутниках Tianlian I-02 (Тяньлянь I-02) и Tianlian II-01 (Тяньлянь II-01"), которые главным образом обеспечивают ретрансляцию данных для космических аппаратов страны на орбите.
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Сообщается, что в настоящее время оба спутника находятся в идеальном состоянии и ожидают запуска зонда "Тяньвэнь-1".
Ожидается, что первый китайский зонд для исследования Марса будет запущен в конце июля – начале августа при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. Ракета-носитель и зонд уже доставлены на стартовую площадку, по сообщению китайских СМИ запуск может состояться уже 23 июля. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.
В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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МарсКосмос - РИА НаукаКитай
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