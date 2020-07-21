После посадки самолета на дорогу в Красноярском крае началась проверка

КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку после аварийной посадки легкого самолета на дорогу в Красноярском крае, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
В понедельник в экстренных службах региона сообщили, что в Ермаковском районе самолёт лесопожарного центра Cessna 177 совершил вынужденную посадку на асфальтированную дорогу местного значения из-за неисправности двигателя. По уточненным данным следователей, на борту находились пилот и наблюдатель. Никто не пострадал.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следственная группа осмотрела место происшествия, опросила пилота и других очевидцев происшествия.