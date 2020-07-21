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После посадки самолета на дорогу в Красноярском крае началась проверка
Следователи начали проверку после аварийной посадки легкого самолета на дорогу в Красноярском крае, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:29
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
ермаковский район
происшествия
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красноярский край
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, ермаковский район, происшествия

После посадки самолета на дорогу в Красноярском крае началась проверка

10:29 21.07.2020
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CC BY 2.0 / flightlog / Cessna 172Лекгомоторный самолет Cessna
Лекгомоторный самолет Cessna
CC BY 2.0 / flightlog / Cessna 172
Лекгомоторный самолет Cessna. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку после аварийной посадки легкого самолета на дорогу в Красноярском крае, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
В понедельник в экстренных службах региона сообщили, что в Ермаковском районе самолёт лесопожарного центра Cessna 177 совершил вынужденную посадку на асфальтированную дорогу местного значения из-за неисправности двигателя. По уточненным данным следователей, на борту находились пилот и наблюдатель. Никто не пострадал.
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"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следственная группа осмотрела место происшествия, опросила пилота и других очевидцев происшествия.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайЕрмаковский районПроисшествия
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