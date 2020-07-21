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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки шесть нарушений, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:28
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война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

10:28 21.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки шесть нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции - в населенном пункте Телль-Стайх-эш-Шарки (провинция Хасеке) было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны, в населенном пункте Хуайджет-эй-Алави (провинция Алеппо) выдали также 440 продовольственных наборов весом 2,134 тонны.
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