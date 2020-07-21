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"Белевские сладости" расширят производство при поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку тульской кондитерской компании "Белевские сладости" в целях развития производства, сообщает... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
корпорация мсп

"Белевские сладости" расширят производство при поддержке МСП Банка

10:27 21.07.2020 (обновлено: 10:28 21.07.2020)
18
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку тульской кондитерской компании "Белевские сладости" в целях развития производства, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл компании кредит на сумму 12,6 миллиона рублей по ставке 2% годовых на 6 месяцев. Кредит можно полностью списать, если субъект МСП, пострадавший из-за распространения коронавируса, сохранит 90% штата.
Ранее МСП Банк открыл предприятию кредит на сохранение штата сотрудников на сумму 12,6 миллиона рублей по ставке 0% годовых, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, предприятие успешно преодолело временные сложности, возникшие в период пандемии: снижение спроса на отдельные виды продукции, нестабильные платежи подрядчиков, сбои в поставках сырья и др. На сегодняшний день восстановлены прежние объёмы производства, поступают новые заказы, что позволило сохранить производственный коллектив.
ООО "Белевские сладости" основано в 2011 году в деревне Богданово Белевского района. Компания широко известна в РФ как производитель "Белевской пастилы" – уникального десерта. В линейке продукции предприятия – зефир, мармелад, заварная пастила, смоква и др. Объем выпускаемой продукции составляет более 100 тонн в месяц. Персонал компании насчитывает более 100 сотрудников.
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Как отмечалось ранее, финансовая поддержка под 2% годовых для возобновления деятельности предоставляется компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних – по основному ОКВЭД. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости. Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.
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Корпорация МСП
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