"Белевские сладости" расширят производство при поддержке МСП Банка

ООО "Белевские сладости" основано в 2011 году в деревне Богданово Белевского района. Компания широко известна в РФ как производитель "Белевской пастилы" – уникального десерта. В линейке продукции предприятия – зефир, мармелад, заварная пастила, смоква и др. Объем выпускаемой продукции составляет более 100 тонн в месяц. Персонал компании насчитывает более 100 сотрудников.

Как отмечалось ранее, финансовая поддержка под 2% годовых для возобновления деятельности предоставляется компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних – по основному ОКВЭД. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости. Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.